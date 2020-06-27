Об этом сообщается на сайте компании.
Изначально компания приостановила работу своих магазинов Microsoft Store в конце марта. Это было связано с карантинными ограничениями, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Что касается сотрудников, которые раньше работали в розничных магазинах Microsoft, то их переведут на удаленную работу и в офисы компании.
“Наши продажи выросли онлайн, так как продукция была преобразована в основном в цифровые предложения, и наша талантливая команда показала успешные результаты в обслуживании клиентов за пределами физических локаций”, – сказал вице-президент Microsoft Corporate Дэвид Портер.
Также в компании собираются пересмотреть условия занятости сотрудников в операционных центрах Microsoft Experience в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Редмонде.
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