Об этом сообщил в комментарии UBR.ua заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на прошедшем в Киеве форуме Level Up Ukraine.

По его словам, во время дискуссии власти пришли к консенсусу с представителями IT-индустрии. В министерстве считают, что наиболее оптимальной будет работа IT-шников на 5-й группе физических лиц-предпринимателей (ФЛП). При этом налоговую нагрузку для них сделают меньше, чем изначально планировалось.

“Могу сказать, что в данный момент мы пришли к согласию практически со всей IT-индустрией, что комфортным режимом, в котором бы им хотелось работать, – пятая группа, которая была предложена еще летом, но в отличие от того проекта, который включал два ЕСВ, военный сбор и повышение по 1 % в год, мы решили, что предложение, которое нас устроит, – одно ЕСВ, такое же повышение, но для этой группы будет запрещена внешнеэкономическая деятельность”, – отметил Борняков.

По его мнению, такой подход выгоден тем, что позволит избежать обходных схем. В то же время в экономику будет заходить новый бизнес, прибыль которого не будет выводиться за рубеж.

“Чтобы IT-компании не нанимали наших программистов из-за рубежа, и деньги оставались там, а чтобы они как раз делали компании внутри Украины, нанимали наших ребят”, – рассказал Борняков.

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