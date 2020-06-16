По состоянию на утро вторника, 16 июня, в мире обнаружено 8018742 случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

США остаются в лидерах по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом – 2 113 901 человек. На втором месте Бразилия – 888 271 человек; третья Россия – там 536 484 больных.

Далее следуют Индия (332 424), Великобритания (298 315), Испания (244 109), Италия (237 290), Перу (232 992), Франция (194 305), Иран (189 876), Германия (187 682) Турция (179 831) и Чили (179 436).

Общее количество умерших от коронавирусной инфекции в мире составляет 436 406 человек. В свою очередь, выздоровели 3 844 407 человек.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США – 116 125 человек, Бразилии – 43 959, Великобритании – 41 821, в Италии – 34 371, Франции – 29 439 и Испании – 27 136.