Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире насчитывается 4 443 793 инфицированных. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 417 889), Россия (252 245), Великобритания (234 440), Испания (229 540), Италия (223 096), Бразилия (203 165), Франция (178994), Германия (174478) и Турция (144749).

Больше всего смертей в мире зафиксировано в США – 85 906 человек, Великобритании – 33 693, в Италии – 31 368, Франции – 27 428 и в Испании – 27 321. В Китае в целом – 4637.

В то же время по данным Worldometer, по состоянию на утро 15 мая коронавирус COVID-19 диагностировали у 4 527 127 человек, из них – 303 413 человек умерли, 1 705 815 человек выздоровели.