2 июля в мире зафиксировали более 208 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Это рекордное суточное количество с начала вспышки пандемии.

Об этом сообщается на ресурсе Worldmeters.

Уточняется, что за сутки в мире было зафиксировано 208 864 случая заражения коронавирусом.

В то же время умерли в мире за последние сутки 5155 человек.

За минувшие сутки в США обнаружили 57 236 новых больных, в Бразилии – 47 984, в Индии – 21 948, в Южной Африке – 8728. Также в России подтвердили 6760 новых заражений, в Мексике – 5681, в Пакистане – 4339.