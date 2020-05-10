По состоянию на 10 мая в мире зарегистрировано 4 млн 101 тыс. 974 случая заболевания коронавирусом COVID-19, более 1 млн 441 тысячи человек выздоровели.

Об этом сообщается на сайте Worldometers.

Больше всего зарегистрированных случаев заболевания в США – 1 млн 347 тысяч, при этом количество смертей превысили 80 тысяч.

На втором месте Испания – там заболело 262 783 человека, умерло 26,5 тысяч, а выздоровело более 173 тысяч человек.

Италия на третьем месте – там 218 268 подтвержденных случаев инфицирования. В Великобритании – 215 тысяч случаев, в России – 198 тысяч.

Всего от COVID-19 умерло 280 тыс. 451 человек.