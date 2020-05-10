Об этом сообщается на сайте Worldometers.
Больше всего зарегистрированных случаев заболевания в США – 1 млн 347 тысяч, при этом количество смертей превысили 80 тысяч.
На втором месте Испания – там заболело 262 783 человека, умерло 26,5 тысяч, а выздоровело более 173 тысяч человек.
Италия на третьем месте – там 218 268 подтвержденных случаев инфицирования. В Великобритании – 215 тысяч случаев, в России – 198 тысяч.
Всего от COVID-19 умерло 280 тыс. 451 человек.
- Страны Евросоюза уже начали постепенное смягчение мер карантина, в зависимости от ситуации в системе охраны здоровья, а также – в зависимости от количества случаев заражения и смертей из-за коронавируса.
- Власти столицы Южной Кореи – города Сеул распорядились закрыть все ночные клубы и бары в городе из-за новой вспышки коронавируса COVID-19.