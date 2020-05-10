Власти столицы Южной Кореи – города Сеул распорядились закрыть все ночные клубы и бары в городе из-за новой вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Профилактические меры были приняты после обнаружения 27 новых случаев заболевания, которые связывают с 29-летним мужчиной. 2 мая он посетил как минимум три ночных клуба в сеульском развлекательном районе Итхэвон.

6 мая у мужчины диагностировали коронавирус, после чего начали устанавливать круг его контактных лиц. В итоге были выявлены как минимум 27 человек, которые контактировали с больным или посещали те же клубы.

В то же время мэр Сеула Пак Вонсун заявил, что по крайней мере 40 случаев инфицирования были связаны с ночными клубами.

К вечеру субботы, 9 мая, местные эпидемиологи заявили, что отслеживают 7 200 человек, посетивших пять ночных клубов в районе Итхэвон, где мог распространяться вирус.

Мэр Сеула распорядился вновь закрыть все бары и ночные клубы в городе на неопределенный срок.

“Неосторожность может повлечь за собой бурный рост новых случаев”, – подчеркнул он.

Как сообщает информационное агентство Yonhap, власти призвали всех, кто посещал клубы в Итхэвоне с 29 апреля по 6 мая, сдать тест на коронавирус и не выходить из дома, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Стоит отметить, что Южная Корея считается одной из самых успешных стран по сдерживанию коронавируса. Ее стратегия включает в себя изоляцию зараженных, отслеживание их контактов, регулярную оценку ситуации, а также массовое тестирование.