Группа ученых из США и Великобритании установила, что на данный момент в мире уже существуют сотни различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает ВВС.

Исследователи из Национальной лаборатории Лос Аламос в штате Нью-Мексико проанализировали генетические образцы, предоставленные сетью GISAID. В этой сети сохраняются образцы разных штаммов гриппа, вирусов и коронавирусов.

Согласно этим данным, в мире существуют уже сотни различных мутаций коронавируса SARS-CoV-2.

Наиболее доминирующей остается одна мутация – D614G. Именно она может сделать заболевание более заразным.

На данный момент исследование обсуждают ученые на платформе.

В то же время американские ученые, занимающиеся поиском “шипа”, который делает коронавирус таким заразным, отметили, что уже проанализировали данные о больных коронавирусом в Шеффилде (Британии). В частности пациенты именно с такой мутацией вируса болели такое же количество времени и имели те же симптомы, что и другие. То есть мутация D614G не делала коронавирус более “сильным”.

В то же время исследование Университетского колледжа Лондона (UCL) выявило 198 повторяющихся мутаций вируса. Один из его авторов, профессор Франсуа Баллу, сообщил заявил, что мутации сами по себе не являются плохой вещью, и нет ничего, что позволяет предположить, что SARS-CoV-2 мутирует быстрее или медленнее, чем ожидалось.

Исследование, проведенное в Университете Глазго (Шотландия), в котором также были проанализированы мутации, показало, что эти изменения не относятся к различным штаммам вируса. Ученые пришли к выводу, что в настоящее время циркулирует только один тип вируса.

Ученые пока не пришли к единому мнению относительно того, что могут означать эти мутации, как они повлияют на пандемию и разработку вакцины.

Для аналогии, изучение мутаций штаммов гриппа показало, что ежегодно необходимо разрабатывать новую вакцину, так как вирус не повторяется из года в год. Потому изучение коронавируса SARS-CoV-2 необходимо, чтобы понимать, какими активными компонентами в составе вакцины его можно будет деактивировать.