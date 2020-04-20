По состоянию на 20 апреля в мире 2 млн 407 тыс. 414 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные на портале Worldometer.

Зафиксировано более 165 тыс. летальных случаев, 625 199 человек выздоровели.

Лидируют по заболеванию США – там зафиксировано 764 265 случаев. На втором месте Испания – 198 674 случая инфицирования. Третья Италия – 178 972 случая COVID-19. Далее Франция со 152 894 случаями заболевания, Германия – 145 742 случая.