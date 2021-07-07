Про це повідомляє американське видання NBC News.
В Офісі шерифа округу повідомили, що тепер по периметру території, де може бути ведмідь, встановили пастки. Грізлі шукають на землі та з повітря. В цьому окрузі проживають приблизно 60 осіб.
У профільному департаменті зазначили, що ведмедя бачили в ніч на понеділок. Також вдалося зафіксувати, що ведмідь потрапив до курника.
Всіх, хто збирався на кемпінг до цього округу, попросили поки не приїжджати й закрили всі стоянки до кінця тижня.
Варто зазначити, що ведмеді грізлі захищені на федеральному рівні як вид, якому загрожує знищення в 48 штатах.
- У США знайшли труп четвертого бурого ведмедя за останніх 14 місяців. Йому відрізали голову та кігті. Стосовно цього розпочато федеральне розслідування.