У Монтані (США) ведмідь грізлі вбив жінку, яку поки що не вдалося ідентифікувати.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

В Офісі шерифа округу повідомили, що тепер по периметру території, де може бути ведмідь, встановили пастки. Грізлі шукають на землі та з повітря. В цьому окрузі проживають приблизно 60 осіб.

У профільному департаменті зазначили, що ведмедя бачили в ніч на понеділок. Також вдалося зафіксувати, що ведмідь потрапив до курника.

Всіх, хто збирався на кемпінг до цього округу, попросили поки не приїжджати й закрили всі стоянки до кінця тижня.

Варто зазначити, що ведмеді грізлі захищені на федеральному рівні як вид, якому загрожує знищення в 48 штатах.