Об этом сообщает русская служба ВВС.

Мужчина захватил отделение банка по улице Земляной вал. Он требовал заблокировать двери банка и угрожал взрывом.

Одна из сотрудниц банка сообщила правоохранителям о захвате заложников. Для проверки информации на место происшествия отправились экстренные службы.

Позже выяснилось, что захватчиком оказался 27-летний мужчина, работавший курьером в Delivery Club. Как оказалось, у него было не взрывное устройство, а муляж.

“Захватчик” – условно “захватчик”, потому что мне кажется, это просто нездоровый человек – находится у правоохранительных органов”, – сказал представитель банка Алексей Гиязов.

“Да, злоумышленник задержан”, – сообщил начальник пресс-службы московского управления МВД Владимир Васенин.

По факту захвата заложников в отношении мужчины открыли уголовное дело.

Также стало известно, что пятерым сотрудникам банка удалось покинуть здание через запасной выход.

Злоумышленник утверждал, что у него в заложниках был посетитель банка.

В российских СМИ упомянули несколько версий таких действий молодого человека. По одной из них – он захватил банк, так как имел долги по кредитам. Согласно второй – требовал увидеть певицу и телеведущую Ольгу Бузову.