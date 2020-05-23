В отделении "Альфа-банка" в городе Москва (Россия) мужчина захватил заложников, угрожая предметом, похожим на взрывное устройство. Позже спецназ взял здание штурмом, задержав злоумышленника.

Об этом сообщает русская служба ВВС.

Мужчина захватил отделение банка по улице Земляной вал. Он требовал заблокировать двери банка и угрожал взрывом.

Одна из сотрудниц банка сообщила правоохранителям о захвате заложников. Для проверки информации на место происшествия отправились экстренные службы.

Позже выяснилось, что захватчиком оказался 27-летний мужчина, работавший курьером в Delivery Club. Как оказалось, у него было не взрывное устройство, а муляж.

“Захватчик” – условно “захватчик”, потому что мне кажется, это просто нездоровый человек – находится у правоохранительных органов”, – сказал представитель банка Алексей Гиязов.

“Да, злоумышленник задержан”, – сообщил начальник пресс-службы московского управления МВД Владимир Васенин.

По факту захвата заложников в отношении мужчины открыли уголовное дело.

Также стало известно, что пятерым сотрудникам банка удалось покинуть здание через запасной выход.

Злоумышленник утверждал, что у него в заложниках был посетитель банка.

В российских СМИ упомянули несколько версий таких действий молодого человека. По одной из них – он захватил банк, так как имел долги по кредитам. Согласно второй – требовал увидеть певицу и телеведущую Ольгу Бузову.