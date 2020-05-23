Об этом сообщает русская служба ВВС.
Мужчина захватил отделение банка по улице Земляной вал. Он требовал заблокировать двери банка и угрожал взрывом.
Одна из сотрудниц банка сообщила правоохранителям о захвате заложников. Для проверки информации на место происшествия отправились экстренные службы.
Позже выяснилось, что захватчиком оказался 27-летний мужчина, работавший курьером в Delivery Club. Как оказалось, у него было не взрывное устройство, а муляж.
“Захватчик” – условно “захватчик”, потому что мне кажется, это просто нездоровый человек – находится у правоохранительных органов”, – сказал представитель банка Алексей Гиязов.
“Да, злоумышленник задержан”, – сообщил начальник пресс-службы московского управления МВД Владимир Васенин.
По факту захвата заложников в отношении мужчины открыли уголовное дело.
Также стало известно, что пятерым сотрудникам банка удалось покинуть здание через запасной выход.
Злоумышленник утверждал, что у него в заложниках был посетитель банка.
В российских СМИ упомянули несколько версий таких действий молодого человека. По одной из них – он захватил банк, так как имел долги по кредитам. Согласно второй – требовал увидеть певицу и телеведущую Ольгу Бузову.
- Ранее в тайском городе Накхонратчасима военнослужащий Джакрапант Томма открыл стрельбу по мирным людям, после чего взял нескольких в заложники.