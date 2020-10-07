С начала эпидемии в Украине от осложнений коронавируса COVID-19 скончались 132 медработника.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“По состоянию на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 медработников составляет 132 человека… То, что касается выплат семьям умерших, – этим вопросом занимается Фонд социального страхования. Мы сразу передаем соответствующую информацию туда, и дальше по установленным механизмам оформляются документы, чтобы осуществлять соответствующие выплаты”, – отметил Степанов.

При этом глава МОЗ подчеркнул, что с апреля заболеваемость COVID-19 среди медработников существенно уменьшилась.

“Мы существенно уменьшили количество медицинских работников, болеющих коронавирусом. Если на начало апреля у нас количество заболевших медработников составляло до 20% от общего количества больных, и это был самый высокий показатель в Европе, то сейчас это не более 5% (4,38% – 4,5% в зависимости от недели)”, – рассказал Степанов.

По данным МОЗ, с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели 16 864 медика (из них 251 – за минувшие сутки).

(На видео – с 22:20)