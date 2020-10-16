По состоянию на 16 октября Украина не соответствует ни одному из трех критериев для путешествий в странах Европейского союза. Также Украина попала в так называемую "серую" зону из-за недостаточного количества тестирований методом ПЦР.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, ЕС откроет границы для туристов, если Украина будет отвечать трем основным критериям:

охват тестирования на 100 тысяч населения в течение семи дней должен быть на уровне 300 и более;

доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР должна быть менее 4%;

инцидентность заболевания должна быть на уровне 25 случаев на 100 тысяч населения.

Если в стране проводят менее 300 тестов на 100 000 населения методом ПЦР, то она попадает в “серую” зону.

Сейчас Украина не соответствует ни одному из этих критериев. На 100 тысяч населения проводят 120 ПЦР-тестов, 18% из них оказываются положительными. у 179 украинцев из 100 тысяч подтвержденный COVID-19.

К слову, Совет Европы одобрил рекомендации о координации мер по ограничению свободного передвижения. Так, въезд в ЕС разрешен гражданам стран “зеленой” зоны. Туристы из стран “оранжевой” или “красной” зон могут пересечь границы с определенными ограничениями. Гражданам стран “серой” зоны въезд в ЕС запрещен.