У випробуваннях вакцини проти коронавірусу COVID-19 на території України братимуть участь 4,2 тисячі добровольців на базі кількох міст.

Про це заявила директор Державного експертного центру МОЗ України Тетяна Думенко в ефірі політичного ток-шоу “Право на владу”.

Вона пояснила, що випробування вакцини почнеться після того, як матеріалів для проведення тестування буде достатньо і вони підтвердять свою безпечність.

“Наші найближчі очікування отримати вакцину і вилікуватися відразу всім або виробити необхідну кількість імунізованих громадян нашого суспільства, але сьогодні ми перебуваємо в середовищі, коли очікувати вакцини з доведеною ефективністю, яка пройшла стандартні три фази, раніше 2021 року не доводиться. Ми отримали першу заявку минулого тижня на проведення дослідження третьої фази європейського виробника і сьогодні ми працюємо над експертизою цих матеріалів. Якщо матеріали будуть в достатньому обсязі і підтвердять безпечність проведення цього дослідження в Україні, то 4,2 тис. українських добровольців зможуть взяти участь в цьому проекті. Коли це відбудеться? Нам би хотілося, щоб якомога швидше”, – сказала вона.

Думенко пояснила, що вже зараз охочі брати участь у тестуванні можуть звернутися до реєстру клінічних досліджень, де є повна інформація про це.

“Як тільки буде отримано схвалення, а це відбувається за наказом Міністерства охорони здоров’я, відразу вся інформація про клінічні дослідження стає доступною”, – пояснила вона.

На сьогоднішній день, в дослідженні розглядаються клінічні центри в таких містах: Київ, Вінниця, Львів, Івано-Франківськ.

“Ми очікуємо приходу більшої кількості клінічних досліджень в Україні, оскільки українські дослідники є відомими на міжнародному ринку фахівцями з проведення клінічних досліджень”, – пояснила Думенко.