Вопросами трансплантации органов в Украине и вопросами лечения за рубежом будет заниматься отдельный орган при Министерстве охраны здоровья.

Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге.

“Вопросами трансплантации и лечения за рубежом в Министерстве здравоохранения будет уделяться особое внимание с той структурой, которую я на прошлой неделе подписал. У нас будет отдельный орган, который будет заниматься вопросами трансплантации и лечения за рубежом”, – сказал Степанов.

По его словам, трансплантацию можно осуществлять и в Украине, ведь в стране “есть специалисты, но для этого нужно построить определенную систему”.