Высокий уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине в течение недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

“Если мы говорим о количестве тестов, вы видите, что около 10 тыс. тестирований методом ПЦР мы делаем около двух недель, а значительный рост новых подтвержденных случаев на COVID-19 у нас начал происходить на прошлой неделе, когда мы устойчиво перешли порог и начали ставить антирекорды более чем 600. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчения карантинных мероприятий с полной отменой всех ограничений”, – сказал он.

Также Степанов рассказал об отдельных вспышках в определенных населенных пунктах. По его словам, причиной этого является проведение праздников без соблюдения противоэпидемических мероприятий.

“Мы считаем, что основным критерием для того, чтобы снизить риск инфицирования и, как следствие, снизить количество заболеваний, является соблюдение рекомендаций Министерства здравоохранения”, – добавил министр.

По словам Степанова, в Украине, кроме основных показателей заболеваемости, растут также показатели количества обращений граждан с симптомами коронавирусной болезни и количества госпитализаций.

Министр отметил, что усилить карантинные мероприятия можно в рамках адаптивного карантина на определенной территории. “Что касается усиления карантинных мероприятий – на сегодня у нас существует адаптивный карантин, который четко предусматривает критерии, по которым может определяться усиления карантина на конкретной территории”, – сказал он.