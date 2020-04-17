В Украине в условиях карантина возник серьезный дефицит запасов донорской крови, что несет угрозу для пациентов, которые нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, запасы донорской крови по стране снизились в 2 – 4 раза.

“В Украине сейчас сложилась крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. Из-за этого дефицита в зоне риска оказались все наши граждане, которые нуждаются в ургентном срочном хирургическом вмешательстве. Сейчас эти запасы снизились в 2 – 4 раза, если смотреть в целом по Украине”, – подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что уже обратился к главам областных государственных администраций с просьбой решить эту проблему.

“Мы считаем, что эта ситуация недопустима. Поэтому обратились к главам ОГА с просьбой обеспечить прием специализированными учреждениями переливания крови людей, которые захотели быть донорами крови, с минимальным контактом их между собой”, – рассказал Степанов.

Министр добавил, что важно также организовать транспортировку лиц, которые изъявили желание стать донорами (в связи с ограничениями работы транспорта во время карантина).

(На видео – с 4:30)