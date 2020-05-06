Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что внутреннее авиасообщение в Украине может возобновиться летом, а международное зависит не только от правительства.

Об этом он сказал в эфире программы “Завтрак с 1 + 1”.

“Летом очень осторожно попробуем начать возврат внутреннего авиасообщения. С международным сложнее, так как решение зависит не только от нас”, – сказал Кулеба.

Он добавил, что сейчас многие европейские страны, которые являются мощными туристическими направлениями, “ломают головы, как это все урегулировать”.

“В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так как было когда-то – такого не будет точно”, – сказал Кулеба.

При этом он добавил, что правительство надеется, что международное авиасообщение может восстановиться с сентября, но при условии, что в мире не будет новой волны коронавируса.

(На видео с 6:55)