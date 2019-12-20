Об этом сообщила пресс-служба НАБУ на своей странице в Facebook.

Отмечается, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют ряд обысков в Одессе, в том числе по адресу Канатная 10, где расположена ТРК “Думская”.

“Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар 13 (Одесса) в пользу ООО “Шаг вперед”, – говорится в сообщении.

В бюро пояснили, что целью проведения следственного действия в помещении, которое сейчас использует ТРК “Думская”, является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13.

“Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО “Шаг вперед” имели одних и тех же бенефициарных владельцев. Подчеркиваем, следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов. Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст. 364 УК Украины “, – резюмировали в пресс-службе.