Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

По его словам, агентство направило запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов по делам Майдана, о которых стало известно только после освещения информации о подозрении экс-нардепу Татьяне Черновол.

“К нам ранее обращался Бабиков, поскольку он сам не заинтересован в том, чтобы получить протокол от НАПК о конфликте интересов. Мы ему разъяснили, что фактически имеет место потенциальный конфликт интересов”, – заявил Новиков.

При этом глава НАПК добавил, что этот потенциальный конфликт станет реальным только если Бабиков станет и.о. директора ГБР и начнет принимать любые решения относительно тех дел, где он ранее был защитником, или в отношении тех людей, которые ведут эти дела.