Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.
По его словам, агентство направило запрос в ГБР по поводу наличия конфликта интересов по делам Майдана, о которых стало известно только после освещения информации о подозрении экс-нардепу Татьяне Черновол.
“К нам ранее обращался Бабиков, поскольку он сам не заинтересован в том, чтобы получить протокол от НАПК о конфликте интересов. Мы ему разъяснили, что фактически имеет место потенциальный конфликт интересов”, – заявил Новиков.
При этом глава НАПК добавил, что этот потенциальный конфликт станет реальным только если Бабиков станет и.о. директора ГБР и начнет принимать любые решения относительно тех дел, где он ранее был защитником, или в отношении тех людей, которые ведут эти дела.
- Ранее сообщалось, что Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) подтвердило, что заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков ранее был адвокатом беглого президента Виктора Януковича.