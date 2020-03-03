Об этом сообщили на сайте ведомства.
Горячая линия работает со 2 марта.
Позвонив, гражданин может получить ответы на вопросы по заполнению деклараций и работы с их реестром деклараций.
Звонить можно по будням с 8 утра до 6 вечера.
На некоторые вопросы ответы можно будет получать в автоматическом режиме круглосуточно.
Также на сайте декларанты смогут писать свои вопросы в специальную электронную форму.
В НАПК напомнили, что информация по заполнению деклараций на постоянной основе размещается в публичном Telegram-канале НАПК и на официальной странице в Facebook.
- В 2018 году гражданами Украины было задекларировано доходов на 101,8 миллиардов гривен.