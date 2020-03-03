В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) создали горячую линию для субъектов е-декларирования.

Об этом сообщили на сайте ведомства.

Горячая линия работает со 2 марта.

Позвонив, гражданин может получить ответы на вопросы по заполнению деклараций и работы с их реестром деклараций.

Звонить можно по будням с 8 утра до 6 вечера.

На некоторые вопросы ответы можно будет получать в автоматическом режиме круглосуточно.

Также на сайте декларанты смогут писать свои вопросы в специальную электронную форму.

В НАПК напомнили, что информация по заполнению деклараций на постоянной основе размещается в публичном Telegram-канале НАПК и на официальной странице в Facebook.