Об этом сообщили в NASA.

По мнению астрономов, изучение спутника Нептуна Тритона позволит лучше понять, как развивались планеты в нашей галактике.

Миссия может называться Trident и будет исследовать магнитное поле для определения присутствия океана, а также измерять активность шлейфов гейзеров на спутнике.

При этом исследование может быть запланировано на осень 2025 года.

Отмечается, что спутник Тритон известен тем, что вращается в противоположном Нептуну направлении, а его ионосфера активнее в 10 раз, чем у любого другого спутника планет в Солнечной системе.

Уточняется, что Тритон имеет очень низкую температуру поверхности, а также свою разреженную атмосферу, состоящую из азота с примесями угарного газа и метана. Сегодняшние исследования позволяют предположить, что на поверхности этого спутника существуют сезонные ветра.

При этом ранее инженер миссии NASA по изучению Сатурна Джанель Веллсон заявляла, что Тритон теоретически может рассматриваться для будущей колонии человечества в космосе.

“Титан – единственное место, кроме Земли, на поверхности которого есть жидкость в виде озер и морей. Эта жидкость сделана из метана, но, вооружившись правильным защитным снаряжением, теоретически там можно плавать без вреда”, – сказала она.