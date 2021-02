Об этом заявил министр авиации Нигерии Хади Сирика на своей странице в Twitter.

По его словам, самолет King Air 350, который находился на вооружении Военно-воздушных сил Нигерии, упал у взлетно-посадочной полосы в Абудже. У него отказал двигатель.

“Кажется, есть жертвы. Мы должны сохранять спокойствие и дождаться результатов расследования военных”, – заявил он.

A Nigerian Air Force NAF201 B350 aircraft departed Abuja at 10 with 6 persons on board including 2 crew. Aircraft reported engine failure at time 9 mins, crashed landed on the final approach path of Abuja Runway 22 at time 10:48am

