Об этом сообщает издание Science alert.
Ученые утверждают, что нашли редкую реликвию религии викингов. Храм построили за несколько веков до того, как христианство стало там господствующим.
Большая деревянная постройка – около 14 футов (14 метров) в длину, 26 футов (8 метров) в ширину и до 40 футов (12 метров) в высоту – датируется концом восьмого века. Сооружение использовали для поклонения и жертвоприношения богам во время летнего и зимнего солнцестояний.
“Мы впервые нашли одно из этих очень особых, очень красивых зданий. Ранее мы находили подобные храмы в Швеции и Дании … Это свидетельствует о том, что они также существовали в Норвегии”, – сказал археолог Сьерен Дайнхофф из университетского музея Бергена.
По словам ученого, скандинавы в восьмом веке начали строить так называемые дома Бога. Такие храмы отличались от обычных своим величием и размерами.
Староскандинавське храмы имели высокую башню над крышей, которая была копией башен раннехристианских церквей.
Археологи утверждают, что конструкции храма пролежали в земле более тысячи лет. Однако остатки отверстий, которые сохранились, демонстрируют форму сооружения. Уцелели и круглые центральные столбы башни храма – очень самобытной конструкции, которая использовалась в божьих домах.
Удалось отыскать части кухонных приборов для приготовления пищи на особые праздники, а также немало костей животных, которых приносили в жертву богам.
Люди приносили к деревянным статуэткам бога войны Одина, бога шторма Тора и бога плодородия Фрейра драгоценные металлы и редкие камни.
Древнескандинавская религия была вытеснена с XI века, когда норвежские короли принудительно навязывали христианскую религию и разрушали или сжигали такие храмы, как божий дом в Осе, чтобы обеспечить богослужения в новых христианских церквях.
Точно неизвестно, был ли найденный храм разрушен по королевскому приказу. Ученые пытаются это доказать или опровергнуть.
- Напомним, что египетские археологи нашли 27 саркофагов в гробнице в селе Саккара, что находится в 30 километрах от Каира. Сначала археологи нашли в подземном помещении 13 деревянных гробов, а потом еще 14.