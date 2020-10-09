В приморском селе Осе на западе Норвегии археологи нашли остатки языческого храма древнескандинавских богов Тора и Одина. Сооружению не меньше 1200 лет.

Об этом сообщает издание Science alert.

Ученые утверждают, что нашли редкую реликвию религии викингов. Храм построили за несколько веков до того, как христианство стало там господствующим.

Большая деревянная постройка – около 14 футов (14 метров) в длину, 26 футов (8 метров) в ширину и до 40 футов (12 метров) в высоту – датируется концом восьмого века. Сооружение использовали для поклонения и жертвоприношения богам во время летнего и зимнего солнцестояний.

“Мы впервые нашли одно из этих очень особых, очень красивых зданий. Ранее мы находили подобные храмы в Швеции и Дании … Это свидетельствует о том, что они также существовали в Норвегии”, – сказал археолог Сьерен Дайнхофф из университетского музея Бергена.

По словам ученого, скандинавы в восьмом веке начали строить так называемые дома Бога. Такие храмы отличались от обычных своим величием и размерами.

Староскандинавське храмы имели высокую башню над крышей, которая была копией башен раннехристианских церквей.

Археологи утверждают, что конструкции храма пролежали в земле более тысячи лет. Однако остатки отверстий, которые сохранились, демонстрируют форму сооружения. Уцелели и круглые центральные столбы башни храма – очень самобытной конструкции, которая использовалась в божьих домах.

Удалось отыскать части кухонных приборов для приготовления пищи на особые праздники, а также немало костей животных, которых приносили в жертву богам.

Люди приносили к деревянным статуэткам бога войны Одина, бога шторма Тора и бога плодородия Фрейра драгоценные металлы и редкие камни.

Древнескандинавская религия была вытеснена с XI века, когда норвежские короли принудительно навязывали христианскую религию и разрушали или сжигали такие храмы, как божий дом в Осе, чтобы обеспечить богослужения в новых христианских церквях.

Точно неизвестно, был ли найденный храм разрушен по королевскому приказу. Ученые пытаются это доказать или опровергнуть.