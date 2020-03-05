Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными.

Об этом шла речь в его интервью турецкой государственной телерадиокомпании TRT, сообщает Офис Президента.

“Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого”, — сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что некоторые из людей, попавших в список, могли скончаться на незаконно оккупированных территориях или в РФ из-за пыток.

“Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В Минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами”, — добавил он.