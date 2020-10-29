Об этом он сообщил в Facebook.
Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 – “обнаружено”. Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо”, – написал глава ДФС.
Солодченко обратился ко всем, кто контактировал с ним в последние дни, и попросил проверить себя и сдать тест.
Также он заверил, что будет работать дистанционно и оставаться на связи и принимать участие в совещаниях в онлайн-режиме или по телефону.
- Ранее сообщалось, что заместитель руководителя Офиса президента Андрея Ермака Юлия Ковалив заболела коронавирусом COVID-19.