Об этом он сообщил в Facebook.

Получил сегодня результат ПЦР-анализа на SARS-CoV-2 – “обнаружено”. Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо”, – написал глава ДФС.

Солодченко обратился ко всем, кто контактировал с ним в последние дни, и попросил проверить себя и сдать тест.

Также он заверил, что будет работать дистанционно и оставаться на связи и принимать участие в совещаниях в онлайн-режиме или по телефону.