В Одессе вечером 10 ноября автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта, в результате инцидента пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни.

По имеющейся информации, водитель “Toyota”, двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице.

Фото: Нацполиция

Решается вопрос о правовой квалификации события. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.