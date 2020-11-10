Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Инцидент произошел на проспекте Небесной Сотни.
По имеющейся информации, водитель “Toyota”, двигаясь по проспекту Небесной сотни, не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате происшествия телесные повреждения различной степени тяжести получили 39-летняя женщина, ее 15-летняя дочь, 16-летний парень и 48-летняя женщина. Сейчас они в больнице.
Фото: Нацполиция
Решается вопрос о правовой квалификации события. Водитель проходит медицинский осмотр для проверки на наличие алкоголя в крови.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.
- 30 октября около 16:00 в Киеве на Майдане Независимости произошла масштабная авария. Автомобиль влетел в толпу и протаранил несколько припаркованных автомобилей. По информации Патрульной полиции, погибли два человека, еще трое получили травмы.