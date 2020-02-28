Сегодня в Приморском районном суде Одессы обвиняемый с гранатой взял в заложники двух судей.

Об этом сообщила пресс-служба Судебной власти Украины.

“Сегодня, 28 февраля 2020 года, во время судебного заседания в Приморском районном суде Одессы обвиняемый в совершении умышленного убийства (статья 115 УК Украины) достал гранату и угрожал убить себя и всех присутствующих”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в экстренном порядке из здания суда были эвакуированы посетители суда и работники.

В заложниках у обвиняемого оказались судьи Приморского районного суда города Одессы Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь.

В ГУ Нацполиции в Одесской области уточнили, что на место происшествия прибыли взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС.

У одного из задержанных, доставленных на заседание суда, при себе оказался предмет, похожий на гранату. Руководитель ГУНП Олег Бех лично провел переговоры с мужчиной. В результате чего опасный предмет изъяли.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статьям 379 (посягательство на жизнь судьи, народного заседателя или присяжного в связи с их деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) и 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

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