Служба безопасности Украины в Одессе заблокировала транзит 750 кг каптагона, известного как "боевой наркотик Исламского государства". Стоимость партии на черном рынке оценивается в более 30 млн долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины “Контрабанда наркотических средств” задержали двух мужчин – жителей Одессы и Львова.

Следователи выяснили, что подозреваемые заказали партию каптагона в одной из стран Средиземноморского бассейна. Товар прибыл в морской порт “Южный” в начале сентября этого года. Партию наркотиков замаскировали в контейнере со сладостями. После этого наркодельцы переместили груз в складское помещение.

Злоумышленники планировали переправить наркотики в одну из стран Персидского залива. Для этого они приобрели партию кукурузного крахмала, в который замаскировали каптагон.

“После декларирования груза в таможенных органах сотрудники СБУ задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, другого – по месту жительства. Контейнеры с каптагоном изъяті правоохранителями”, – сообщили в СБУ.

Решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию трансграничной контрабанды наркотиков.