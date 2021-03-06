На трассе Одесса-Киев произошла авария с участием служебного автомобиля патрульной полиции, в результате которой погиб человек.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области.

ДТП произошло вечером 5 марта вблизи коммунального предприятия “Дачное”.

“В результате столкновения автомобиля Hyundai, который двигался в направлении Одессы, и служебного автомобиля патрульной полиции Toyota Prius погиб пассажир Hyundai, водитель и еще двое пассажиров этого автомобиля травмированы”, – говорится в сообщении.

По данным местного издания Odesa Live, правоохранители начали разворачиваться на специальной разметке из-за срочного вызова, а водитель Hyundai Sonata не смог справиться с управлением, увидев препятствие, и влетел в отбойник.