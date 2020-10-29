Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Контрабанду обнаружили во время контроля за контейнерными перевозками.

Наркотики прибыли в “Южный” на теплоходе с грузом бананов из Эквадора. 45 брикетов с кокаином спрятали в вентиляционных люках одного из контейнеров.

К слову, брикеты с кокаином имели фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату.

В общем обнаружили более 50 кг кокаина.

  • Ранее в Венесуэле военные сбили самолет с американским номером, который перевозил наркотики из Колумбии. Самолет незаконно вошел в воздушное пространство в штате Сулия.
  • Национальная полиция Испании в сентябре провела масштабную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в ходе которой было изъято 35 тонн гашиша.