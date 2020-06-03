Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что очаг возгорания возник на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице Академика Заболотного.

“3 июня в 04:19 в Службу спасения “101” поступило сообщение о возгорании балкона на 2 этаже 9-этажного жилого дома в Одессе по ул. Академика Заболотного, 44. Возгорание произошло в квартире на 2 этаже. С верхних этажей эвакуировано путем самостоятельного выхода 20 человек из них 5 детей”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что пожар продолжался на площади в 35 метров квадратных, его удалось локализовать в 04:56 и ликвидировать в 05:06 утра. Пострадавших при пожаре не было.