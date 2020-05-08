В полиции Одессы перед 9 мая напомнили гражданам об ответственности за использование "георгиевских" лент и коммунистической символики.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По словам начальника полиции области, внимание будет уделяться разъяснительной работе с гражданами по поводу карантинных ограничений и запрета использования символики тоталитарных режимов.

“Любые противоправные действия будут немедленно прекращаться с соответствующей правовой оценкой”, – сказал он.

В полиции напоминают, что использование “георгиевской” (гвардейской) ленточки наказывается штрафом в размере до 5100 гривен, либо же административным арестом на 15 суток.

При этом распространение коммунистической символики может повлечь за собой наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.