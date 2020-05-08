Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По словам начальника полиции области, внимание будет уделяться разъяснительной работе с гражданами по поводу карантинных ограничений и запрета использования символики тоталитарных режимов.
“Любые противоправные действия будут немедленно прекращаться с соответствующей правовой оценкой”, – сказал он.
В полиции напоминают, что использование “георгиевской” (гвардейской) ленточки наказывается штрафом в размере до 5100 гривен, либо же административным арестом на 15 суток.
При этом распространение коммунистической символики может повлечь за собой наказание в виде десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Сегодня, 8 мая, в Украине согласно Закону “Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов” отмечают День памяти и примирения, символом которого стал красный мак.