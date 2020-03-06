Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Правоохранители уточнили, что к ним обратились трое участников конфликта, полиция выясняет обстоятельства инцидента.
“Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести полученных заявителями телесных повреждений”, — рассказали в полиции.
Производство открыто по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.
Одесское издание “Думская” со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии Православной церкви Украины сообщает, что драку устроил отлученный от церкви священник Виталий Сеник и его жена.
Как отметили в ПЦУ, у церкви и Сеника есть договоренность, что ПЦУ проводит свои службы в 8:30 и 16:00, а сторонники Сеника — в другое время.
Но 3 марта, когда священники ПЦУ пришли в 16:00 на вечернюю службу, увидели, что Сеник в рясе читает молитву.
“Ему сделали замечание, завязалась словесная перепалка, которую снимала одна из прихожанок, что не понравилось жене Сеника. Она ударила ту женщину, а та ее оттолкнула, и Сеник бросил ту женщину на пол и давай бить ее ногами”, — утверждают в ПЦУ.
В церкви добавили, что за женщину вступился бывший староста храма, а Сеник ударил его по лицу.
“Мы вызвали полицию и написали заявление”, — добавили в ПЦУ.
- Ранее сообщалось, что большинство украинцев отнесли себя к прихожанам Православной церкви Украины, возглавляемой митрополитом Епифанием.