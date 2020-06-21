Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Уточняется, что карантинные ограничения в городе будут усилены уже с понедельника, 22 июня.

В Одессе будет запрещены работы оздоровительных учреждений для детей и взрослых, а также проведение массовых мероприятий с присутствием больше одного человека на пять метров квадратных

Помимо того, в городе также ограничат количество людей в общественном транспорте. В частности, водителям будет запрещено брать в транспорт стоячих пассажиров.

В свою очередь арендаторам пляжей рекомендуется обеспечить между шезлонгами расстояние в полтора метра. Такое же расстояние нужно будет обеспечить и между столиками в заведениях общественного питания. При этом за одним столиком разрешено будет находиться не больше чем 4 людям.