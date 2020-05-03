В Раздельнянском районе Одесской области мужчина вывесил 1 мая флаг Советского Союза на крыше своего дома и стал фигурантом уголовного дела.

Об этом сообщает полиция области.

52-летний житель одного из сел района пояснил, что таким образом хотел отметить Международный день труда.

Правоохранители изъяли у мужчины флаг и возбудили в отношении него дело по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса.

Фото: Нацполиция

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.