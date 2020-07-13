В полиции рассказали обстоятельства ДТП под Киевом, в результате которого погибли четверо людей.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

“В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 людей, среди которых двое детей. Правоохранители задержали водителя-нарушителя, по данному факту начато криминальное производство”, – сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что водитель “Мерседеса” столкнулся с другим автомобилем, двигавшемся в попутном направлении, после чего выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем “Хюндай”.

“В результате события водитель и пассажиры автомобиля “Хюндай”, среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больницу для предоставления медицинской помощи”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанный водитель автомобиля “Мерседес” на данный момент находится в больнице. По факту открыто криминальное производство по статье “нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами”.

В полиции заявили, что обратятся в суд с ходатайством о выборе виновнику ДТП меры пресечения в виде содержания под стражей.