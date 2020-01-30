Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

“В результате проведенных мероприятий в аэропорту “Одесса” был обнаружен и задержан организатор канала незаконной торговли людьми – гражданка Украины, которая пыталась доставить на Кипр свою соотечественницу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 – 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытию финансовых затрат”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что организатор задержана. Ей инкриминируют правонарушение по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми).

Суд для злоумышленницы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Прикордонники ліквідували транскордонний канал торгівлі людьми ✈ У міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Одеса» правоохоронці затримали організаторку транскордонного каналу торгівлі людьми ⛓, що намагалася доправити до Кіпру свою "підопічну" для подальшої сексуальної експлуатації. Використавши скрутне матеріальне становище жертви, "чуйна" жінка запропонувала їй щомісячну грошову винагороду в розмірі 1500 – 3000 доларів США та взяла на себе зобов’язання оформити необхідні документи і перекрити фінансові витрати.Жертва торгівлі людьми від поїздки відмовилась. Детальніше тут 👇https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-prikordonniki-likviduvali-shche-odin-transkordonniy-kanal-torgivli-lyudmi/#ДПСУ #Держприкордонслужба #прикордонники #новини #border_guards #newsПівденне регіональне управління Державної прикордонної служби України МВС України Національна поліція України Генеральна прокуратура України Andriy Demchenko Олег Боико (Oleg Boiko) Gepostet von Державна прикордонна служба України am Donnerstag, 30. Januar 2020