В одном из ведущих музеев Австрии – художественной галерее "Альбертина" в Вене - появился аудиогид на украинском языке.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Проект называется “Украиноязычные аудиогиды для Альбертины”. Работа над проектом шла 4 месяца при участии первой леди Украины Елены Зеленской.

“Хорошая новость из Вены. В знаменитой венской “Альбертине”, одном из ведущих европейских музеев, отныне будет украинский аудиогид. Спасибо первой леди Украины, без которой этот проект не был бы реализован”, – написал посол.

Он также поблагодарил украинку Богдану Бадрак “за изысканный украинский язык аудиогида” (она делала литературный перевод).

Щерба уточнил, что по запросу посетителя в музее могут выдать или традиционный аудиогид, или же карточку с QR-кодом. В дальнейшем можно использовать QR-код, чтобы загрузить аудиогид себе на мобильный телефон.

“Все остается в телефоне. Можно послушать или непосредственно в музее, или потом”, – отметил посол.

Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, украинские туристы и украинцы, проживающие в Австрии, смогут услышать на родном языке историю создания и интересные подробности о шедеврах мирового классического модерна из музейных экспозиций “От Моне до Пикассо”, в которые входят произведения Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Синьяка, Матисса, Мунка, Пикассо, Модильяни, Шагала, Малевича, Кокошки и других.

На украинском языке также можно прослушать экскурсию по парадным залам музея.

Переведенный специально для украинцев аудиогид будет доступен и для запланированной на конец августа выставки произведений из частной коллекции французского модерна Ханлозера (на ней будут представлены работы Ван Гога, Сезанна, Годлера).

В данный момент также готовится аудиогид для Латвийского национального художественного музея в Риге. Идут переговоры и с другими музеями.

СПРАВКА. “Альбертина” — художественный музей, расположенный во дворце эрцгерцога Альбрехта в центре Вены. В нем хранится одно из самых крупных и значительных мировых собраний графики (около 65 тыс. рисунков и более одного миллиона произведений печатной графики). Коллекция охватывает период от поздней готики до современности. Название “Альбертина” произошло от имени основателя — герцога Альберта Саксонского-Тешенского.