Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.
Проект называется “Украиноязычные аудиогиды для Альбертины”. Работа над проектом шла 4 месяца при участии первой леди Украины Елены Зеленской.
“Хорошая новость из Вены. В знаменитой венской “Альбертине”, одном из ведущих европейских музеев, отныне будет украинский аудиогид. Спасибо первой леди Украины, без которой этот проект не был бы реализован”, – написал посол.
Он также поблагодарил украинку Богдану Бадрак “за изысканный украинский язык аудиогида” (она делала литературный перевод).
Щерба уточнил, что по запросу посетителя в музее могут выдать или традиционный аудиогид, или же карточку с QR-кодом. В дальнейшем можно использовать QR-код, чтобы загрузить аудиогид себе на мобильный телефон.
“Все остается в телефоне. Можно послушать или непосредственно в музее, или потом”, – отметил посол.
Как проинформировали в пресс-службе Офиса президента, украинские туристы и украинцы, проживающие в Австрии, смогут услышать на родном языке историю создания и интересные подробности о шедеврах мирового классического модерна из музейных экспозиций “От Моне до Пикассо”, в которые входят произведения Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Синьяка, Матисса, Мунка, Пикассо, Модильяни, Шагала, Малевича, Кокошки и других.
На украинском языке также можно прослушать экскурсию по парадным залам музея.
Переведенный специально для украинцев аудиогид будет доступен и для запланированной на конец августа выставки произведений из частной коллекции французского модерна Ханлозера (на ней будут представлены работы Ван Гога, Сезанна, Годлера).
В данный момент также готовится аудиогид для Латвийского национального художественного музея в Риге. Идут переговоры и с другими музеями.
СПРАВКА. “Альбертина” — художественный музей, расположенный во дворце эрцгерцога Альбрехта в центре Вены. В нем хранится одно из самых крупных и значительных мировых собраний графики (около 65 тыс. рисунков и более одного миллиона произведений печатной графики). Коллекция охватывает период от поздней готики до современности. Название “Альбертина” произошло от имени основателя — герцога Альберта Саксонского-Тешенского.
- В апреле прошлого года в одном из самых посещаемых мест Стамбула, храме Святой Софии, аудиогид зазвучал на украинском языке.
- В 2017 году в экскурсионных автобусах “Berlin City Circle” появилась возможность узнать о достопримечательностях столицы Германии на украинском языке.