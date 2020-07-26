Об этом рассказывают #Буквы.
Так, борд размещен на в промежутке между адресами Стеценко, 21 и Стеценко, 23, что в Подольском районе.
На рекламном борде размещен слоган – “Державні послуги в одному місці” diia.gov.ua.
Фото: #Буквы
Мобильное приложение и сайт “Дія” презентовали в сентябре 2019 года. Это совместная работа Министерства цифровой трансформации Украины, а также маркетингового агентства Fedoriv и киевского дизайн-бюро Spiilka design büro.
Андрей Федорив (основатель и CEO креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP, в состав которой входит маркетинговое агентство FEDORIV AGENCY, авторству которого принадлежат бренды Моршинская, Новая Почта, OLX, Ощадбанк, Rozetka, Ukrnafta, Фокстрот и т. д.)
- Ранее #Буквы разбирались, как так получилось, что бренд #МандруйУкраїною больше напоминает русские народные сказки, чем, собственно, Украину. Тогда реклама проекта вызвала шквал критики в соцсетях.