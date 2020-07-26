Об этом рассказывают #Буквы.

Так, борд размещен на в промежутке между адресами Стеценко, 21 и Стеценко, 23, что в Подольском районе.

На рекламном борде размещен слоган – “Державні послуги в одному місці” diia.gov.ua.

Фото: #Буквы

Мобильное приложение и сайт “Дія” презентовали в сентябре 2019 года. Это совместная работа Министерства цифровой трансформации Украины, а также маркетингового агентства Fedoriv и киевского дизайн-бюро Spiilka design büro.

Андрей Федорив (основатель и CEO креативной инвестиционной компании FEDORIV GROUP, в состав которой входит маркетинговое агентство FEDORIV AGENCY, авторству которого принадлежат бренды Моршинская, Новая Почта, OLX, Ощадбанк, Rozetka, Ukrnafta, Фокстрот и т. д.)