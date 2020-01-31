Об этом сообщили в пресс-службе суда.
“В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины. Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Минюста относительно неосуществления контроля за деятельностью партии “Слуга народа” в части соблюдения им требований Закона Украины “О политических партиях в Украине” и своего устава”, — говорится в сообщении.
Также в суде проинформировали, что одно из требований истца является — обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии “Слуга народа”.
“Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу”, — добавили в ОАСК.
- Ранее сообщалось, что уровень поддержки партии “Европейская солидарность” вырос в 1,5 раза, а у “Голоса” – просел более, чем на 50%. В то же время рейтинги “Слуги народа”, ОПЗЖ и “Батькивщины”, согласно исследованию, не изменились по сравнению с результатами на выборах в Верховную Раду 21 июля.