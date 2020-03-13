За прошедшие сутки, 12 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий ранен.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении сказано, что противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно рядом с Водяным и неподалеку Песок.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрелы наших позиций, а именно неподалеку Зайцева, в районе населенного пункта Луганское.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в ООС.

С началом этого периода, 13 марта, российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского.