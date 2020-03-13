Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
В сообщении сказано, что противник обстрелял позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно рядом с Водяным и неподалеку Песок.
Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрелы наших позиций, а именно неподалеку Зайцева, в районе населенного пункта Луганское.
“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения”, – сообщили в ООС.
С началом этого периода, 13 марта, российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского.
- За 10 дней марта в зоне проведения операции Объединенных сил погибли десять украинских военнослужащих. Из них некоторые погибли непосредственно на поле боя, а некоторые – вследствие получения тяжелых ранений.