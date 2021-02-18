СБУ впервые слышит о проверке бенефициаров «1+1»

В Офисе президента заявили, что Служба безопасности Украины проверяет телеканал "1+1". В частности, спецслужба якобы проверяет влияние бенефициаров на политику канала, но в СБУ о проверке впервые слышат.

Об этом сообщает СБУ в комментарии #Буквам.

По словам пресс-секретаря ведомства Артема Дегтяренко, в ОП имели в виду стандартную проверку, которую осуществляют в рамках лицензии. При этом он подчеркнул, что дополнительных проверок СБУ не осуществляет.

“Насколько мне известно, господин Подоляк имел в виду стандартную проверку, которая проводится в рамках лицензии, которая выдается Нацсоветом по вопросам телерадиовещания. Эта проверка предусматривает обязательное раскрытие любым СМИ своих основных бенефициаров. По состоянию на сейчас СБУ не проводит проверку телеканала “1+1”, – отметил Дехтяренко в комментарии #Буквам.

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью “РБК-Украина” сообщил, что спецслужба хочет проверить, кто имеет влияние на информационную политику телеканала.

“Проводится комплексная проверка “1+1″, в том числе СБУ, в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей. Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, какое влияние на информационную политику с определенным пакетом акций… ” – заявил Подоляк.

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции партии “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.