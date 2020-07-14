Об этом в интервью #Буквам рассказал экс-генпрокурор Юрий Луценко.

“Где-то полгода назад активно обсуждали так называемый план Ермака, который заключался в том, чтобы до июня посадить Порошенко, подогрев и консолидировав свой электорат”, – отметил он.

“Вторая история была о том, что надо закончить войну, снять санкции с России и она нам поможет кредитам, чтобы поднять социальные стандарты. С самого начала это была очень фантастическая история, чтобы Россия кому-то помогала, особенно Украина – это вообще нонсенс”, – рассказал Луценко.

По его словам, теперь эта идея трансформирована уже в другое.

“Здесь надо отдать должное агрессивному меньшинству, которое не дало договариваться с Кремлем. Никому, в том числе Ермаку. Поэтому вышел новый вариант: давайте их напечатаем. И отсюда идет история с Смолием. Потому что нужно включить печатные машинки денег, поднять социальные стандарты. Инфляция сработает месяца через два-три, а выборы осенью, и таким образом получить лучший результат”, – отметил экс-генпрокурор.

“И третий, окончательный шаг к состоянию Малороссии – это объединиться с ОПЗЖ в большинство. Полгода назад думалось на Банковой, что можно взять 50 процентов и, соответственно, присоединить 20 процентов ОПЗЖ, а против нас будут только порохоботы и нацики, как они говорят. Таков был план. Сейчас он теоретически может быть – союз Слуг народа, ОПЗЖ и за МАУ (“За майбутне Украины”, – ред.) в большинство, которое создаст правительство национального единства”, – добавил он.