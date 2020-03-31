Об этом сообщает издание ZDNet.
Уточняется, что в целом были опубликованы данные 4,9 миллионов грузин, среди которых есть также и уже умершие люди.
Отмечается, что данные были опубликованы на хакерском форуме, а замечена утечка была специалистами компании, занимающейся мониторингом утечек данных.
Сообщается, что файл размером в 1,04 Гб включает домашние адреса, имена, номера мобильных телефонов и даты рождения людей.
При этом больше миллиона людей, данные которых были опубликованы, на данный момент уже умерли.
По словам журналистов, на данный момент источник данных остается неизвестным и как файл попал в руки пользователя, который его опубликовал, остается неясным.
В Центральной избирательной комиссии Грузии заявили, что база содержит ту информацию, которую они не собирают.
Расследование инцидента уже начато грузинскими властями.
- В Грузии вводится комендантский час. Запрещается передвижение пешком и на транспорте с 21:00 до 06:00 утра.