Личные данные нескольких миллионов грузин были опубликованы в свободном доступе.

Об этом сообщает издание ZDNet.

Уточняется, что в целом были опубликованы данные 4,9 миллионов грузин, среди которых есть также и уже умершие люди.

Отмечается, что данные были опубликованы на хакерском форуме, а замечена утечка была специалистами компании, занимающейся мониторингом утечек данных.

Сообщается, что файл размером в 1,04 Гб включает домашние адреса, имена, номера мобильных телефонов и даты рождения людей.

При этом больше миллиона людей, данные которых были опубликованы, на данный момент уже умерли.

По словам журналистов, на данный момент источник данных остается неизвестным и как файл попал в руки пользователя, который его опубликовал, остается неясным.

В Центральной избирательной комиссии Грузии заявили, что база содержит ту информацию, которую они не собирают.

Расследование инцидента уже начато грузинскими властями.