Некоторые ближайшие советники президента США Джо Байдена связаны с крупным бизнесом и Wall Street. Они заработали миллионы до прихода в Белый дом.

Об этом свидетельствует новая финансовая информация, которую нашли журналисты CNBC.

Среди них журналисты назвали главу администрации Рона Клейна, заместителя главы администрации Джена О’Мэлли Диллона, старшего советника Майка Донилона, координатора по реагированию на коронавирус в Белом доме Джеффри Зиентса и директора Национального экономического совета Брайана Диза.

Журналисты отметили, что эти чиновники имеют тесные связи с миром бизнеса, и заработали большое состояние на предыдущей корпоративной работе.

Ответ на запрос о налоговых декларациях чиновников из окружения Байдена телеканалу передал Белый дом.

Брайан Диз, к примеру, ранее был руководителем отдела инвестирования в международной компании BlackRock, а затем возглавил Национальный экономический совет. В инвестиционной компании он заработал более 2,3 миллиона долларов. На акциях в компании он мог заработать еще 2,4 миллиона долларов.

Рон Клейн, который до прихода в Белый дом был руководителем венчурной компании Revolution, зарабатывал 1,8 миллиона долларов в год. Он работал в компании с 2005 года.

Джен О’Мэлли Диллон, руководивший предвыборной кампанией Байдена до того, как перешел на работу в Белый дом, был соучредителем консалтинговой фирмы Precision Strategies. Основателям компании приписывают помощь в переизбрании Барака Обамы в 2012 году. Компания Gates Ventures была клиентом Диллона, когда она работала в Precision Strategies.

Нынешний заместитель главы администрации Белого дома также консультировал Chan Zuckerberg Initiative, благотворительное подразделение основателя Facebook Марка Цукерберга. Также он принимал участие в функционировании компании General Electric и Lyft. Он зарабатывал не менее 420 тысяч долларов в компании.

Старший советник президента Майк Донилон был управляющим членом MCD Strategies, консалтинговой компании в области СМИ. Он заработал более 4 миллионов долларов, руководя консалтинговой фирмой.

Джеффри Зиентс был генеральным директором инвестиционной компании Cranemere с Wall Street. Его зарплата и бонус составляли 1,6 миллиона долларов.