В столице Франции задержали мужчину, который пытался проникнуть в Елисейские дворец - резиденцию президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

По данным издания, инцидент произошел в четверг, 1 апреля. Злоумышленник перелез через забор резиденции Макрона, а в руке держал бутылку с зажженной смесью, похожей на коктейль Молотова.

Более того, у мужчины было двое сообщников, которые фиксировали действия своего товарища на камеру.

Полиция задержала трех нарушителей за “попытку насилия с применением оружия”. Позже оказалось, что в содержании бутылки не обнаружили опасных веществ.

30-летний нарушитель назвал себя художником, а свои действия перфомансом. Мужчина объяснил, что не имел целью совершать насильственные действия. Все детали выясняет полиция.