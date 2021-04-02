Об этом сообщает французская газета Le Figaro.
По данным издания, инцидент произошел в четверг, 1 апреля. Злоумышленник перелез через забор резиденции Макрона, а в руке держал бутылку с зажженной смесью, похожей на коктейль Молотова.
Более того, у мужчины было двое сообщников, которые фиксировали действия своего товарища на камеру.
Полиция задержала трех нарушителей за “попытку насилия с применением оружия”. Позже оказалось, что в содержании бутылки не обнаружили опасных веществ.
30-летний нарушитель назвал себя художником, а свои действия перфомансом. Мужчина объяснил, что не имел целью совершать насильственные действия. Все детали выясняет полиция.
- Ранее в одном из дворцов королевы Елизаветы II нашли подозрительный предмет. Его немедленно обследовали взрывотехники.