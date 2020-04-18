Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

“Сегодня, 18 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Так, против украинских защитников населенного пункта Крымское российские оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения “, – говорится в сообщении.

Бойца отправили в военно-медицинское учреждение, где ему оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого средней тяжести.

В штабе добавили, что действия российских оккупантов без ответа не остались – военнослужащие ВСУ дали достойный отпор.