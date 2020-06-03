Об этом идет речь в материале амерканского издания Sciencealert.
Сообщается, что Луна на 59% окажется под тенью от Земли. Ученые называют явление “полутеневым затмением”.
Полная продолжительность затмения составит 3 часа 18 минут и 13 секунд.
Бразилия, западная Африка и большая часть Европы увидят затмение в полнолуние в пятницу вечером, в то время как остальная часть Африки и большая часть Азии увидят полное затмение. Северо-Восточная Азия и Новая Зеландия смогут наблюдать окончание затмения. С материка Северной Америки затмение не будет видно.
Во время полутеневого затмения, такого как ожидается в пятницу, Луна будет отражать внешнюю тень Земли.
Самое большее затемнение коснется южной части Луны.
Луна в середине этого периода может принять “чайный” цвет вместо привычного светлого.
Напомним, в 2020 году четыре полные Луны с февраля по май соответствуют этому 90%-ному порогу.
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