Полнолуние, первое в 2020 году пройдет в пятницу с 17:45 до 21:04 по Всемирному времени (UT).

Об этом идет речь в материале амерканского издания Sciencealert.

Сообщается, что Луна на 59% окажется под тенью от Земли. Ученые называют явление “полутеневым затмением”.

Полная продолжительность затмения составит 3 часа 18 минут и 13 секунд.

Бразилия, западная Африка и большая часть Европы увидят затмение в полнолуние в пятницу вечером, в то время как остальная часть Африки и большая часть Азии увидят полное затмение. Северо-Восточная Азия и Новая Зеландия смогут наблюдать окончание затмения. С материка Северной Америки затмение не будет видно.

Во время полутеневого затмения, такого как ожидается в пятницу, Луна будет отражать внешнюю тень Земли.

Самое большее затемнение коснется южной части Луны.

Луна в середине этого периода может принять “чайный” цвет вместо привычного светлого.

Напомним, в 2020 году четыре полные Луны с февраля по май соответствуют этому 90%-ному порогу.