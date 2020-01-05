Об этом сообщает “Польское радио”.

Отмечается, что Зеленко сказала, что сохранение и возрождение украинской национальной памяти – одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Таким образом спикер ответила на критику послов Израиля и Польши по поводу проведения в Украине мероприятий, посвященных дню рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.

В польском посольстве утверждают, что им “трудно поверить, что такие слова могли прозвучать” из уст украинского дипломата.

При этом в Польше считают, что “если бы слова Зеленко были правдивыми”, то это свидетельствовало бы о том, что украинские дипломаты считают национальными героями “идеологов украинского интегрального национализма”.

Также в посольстве возмутились “намеками” Зеленко на то, что заявления послов Израиля и Польши имели “интерес третьей стороны”.

“О “пользе третьей стороны” от споров Украины с Польшей и Израилем на исторической почве должны думать те, кто “публично и на государственном уровне чтит авторов и исполнителей этнических чисток 40-х годов”, – считают польские дипломаты.